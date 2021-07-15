15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Kasımpaşa Camisinde şehitler için mevlit okutulmasının ardından İlçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından dua edildi.

Mevlit programına, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Vekili Emrah Turan, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve beraberindekiler, Dereköy köyünde şehit Asteğmen Bilal Özcan'ın anne ve babasını ziyaret etti.