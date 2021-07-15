Üye Girişi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Konferans Düzenlendi - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Konferans Düzenlendi

15.07.2021 19:10
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Konferans Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'mızın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin bir konuşma yaptı.

Ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Küresel Güç Merkezinin Hedefindeki Türkiye" adlı bir konferans verdi.

Dekan Vatandaş konferansında şu ifadelere yer verdi; "15 Temmuz tamamen dışarıyla ilgilidir. Dışarıdan nasılda destek aldığını insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi kavramları bayraklaştıran ülkelerin 15 Temmuz'a ya fiilen ya da sessiz kalarak verdikleri desteklerden anlıyoruz. Dolayısıyla 15 Temmuz'da gerçekleşen olay, diğer darbeler gibi 5-10 yıllık bir birikimin özel oluşumu, bir anda patlak verip ülkenin geleceğini 5- 10 yıl daha meşgul eden bir olay değil, çok daha derin kökleri olan bir sürecin parçasıdır.

Bize düşman olan bazı Batılıların projelerinin 3 başlığı olduğunu düşünüyorum. 1 İslam'ı değiştirme, dönüştürme, 2 Müslümanları itibarsızlaştırma, 3 Türkiye'yi etkisizleştirme. Bu amaçla içimizden devşirdikleri kişilerle öyle yapılar kurdular ki Müslümanlar bile bile bunların yaptıklarına hayret ediyor. Bunlar jetlerle, tanklarla, sözde kendi dindaşının, sözde kendi Milletinin çocuklarının üzerine yürüyen FETÖ'yü kurdular ve 1000 yıldır devam eden İslam'la Müslümanların arasını ayırma operasyonunun somut yaşayan bedenleri olarak da karşımıza çıkardılar.

Amerikan siyasetinin çok önemli isimleri Beyaz Saray'a Pentagon'a danışmanlık yapan bazı şahsiyetler; dünyada Müslümanlar ve Türkiye bu coğrafyada var oldukça biz tarihin sonunu getiremeyiz. Yani dünya egemenliğinde hayal ettiğimiz egemenliği kuramayız. Öyleyse İslam'ı değiştirip dönüştürecek, -FETÖ bunu yapmaya çalıştı- Müslümanları itibarsızlaştıracak, Türkiye'yi etkisizleştirecek yapılar oluşturmaya devam etmeliyiz dediler ve bu amaçla da çalıştılar. "

Konferansın ardından Vali Yıldırım ve Rektör Şahin, Dekan Vatandaş'a "Teşekkür Belgesi" taktim etti.

Teşekkür Belgesi taktiminin ardından Rektörlük Fuaye Alanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu Fotoğraf Sergisinin açılışı Vali Yıldırım ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

YORUMLAR
500

Namık Kemal Üniversitesi, 15 Temmuz, Tekirdağ, Milli, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Sadece Haberler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Konferans Düzenlendi - Son Dakika


Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Sinan Bolat Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Sinan Bolat         
19:26
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Bir fotoğraf üzerinden korkunç eleştiriler yaptılar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Bir fotoğraf üzerinden korkunç eleştiriler yaptılar         
18:35
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56

Son Dakika Haberleri
19:25 Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Sinan Bolat
18:56 Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Rossi koronavirüse yakalandı!
18:49 Anne, cinsel içerikli mesajlaşmalarını öğrenen kızını öldürmüş
18:46 İstanbul'da karın ardından yollar buz pistine dönecek
18:45 Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki
18:34 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Bir fotoğraf üzerinden korkunç eleştiriler yaptılar
18:27 Güzelliğiyle Merih Demiral'ın aklını başından alan Arnavut model
18:22 Restoran ve Ekrem İmamoğlu, gündemi altüst eden balıkçı ziyaretini doğruladı!
18:21 "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız
18:00 Ahmet Çakar'dan gündem olacak yorumlar! Torrent'e yakıştırdığı meslek taraftardan destek gördü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 19:32:35. #1.11#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Konferans Düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement