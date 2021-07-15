15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Skandal canlı yayın kazası! Ekrana ses gitmiyor sandılar ama her şey duyuldu

Yüzyılın afeti! Avrupa'nın göbeğindeki selde ölü sayısı 58'e yükseldi, onlarca kayıp var

Türkiye'deki Faz-3 çalışmaları tamamlandı! İşte iki doz Çin aşısının etkinlik oranı

"Göğüslerim sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncuya komşuları isyan etti

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Dakikalarca dayak yedi, yine de çantayı bırakmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Aksaray'da binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meydana akın etti.

Aksaray

Aksaray Şehitliği'ndeki törende, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehitlik anıtına çelenk sundu.

Gazi ve şehit yakınlarının da katıldığı programda Aydoğdu ve Dinçer, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.