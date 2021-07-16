15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz şehitleri fotoğraflarının ve öz geçmişlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlikte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması vatandaşlar tarafından meydana kurulan dev ekranlarda izlendi.

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Sancak Koşusuna katılan gençler bayrağı Kilis Valisi Recep Soytürk'e takdim etti.

Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mehter Takımı ve Kilis İl Müftülüğü görevlilerince ilahiler okundu. Etkinlikte, öğrenciler 15 Temmuz konulu şiirler seslendirdi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, burada yaptığı konuşmada, bir arada bulunarak her güçlüğü yeneceklerini belirtti.

Milletin birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyeceğini aktaran Soytürk, Türkiye'nin gelişme potansiyelini artırarak devam edeceğini kaydetti.

Etkinliğe, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.