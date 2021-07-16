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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

16 Temmuz 2021 Cuma 01:12
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Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen, İzmit Milli İrade Meydanı'nda çok sayıda vatandaşın katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydandaki sandalyeler sosyal mesafeye uygun olarak hazırlandı, vatandaşlar maskeleriyle içeri alındı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, tarih boyunca birlik ve beraberliklerini muhafaza ettikleri sürece başarılı olduklarını, kendilerinin hiçbir yere sömürmek, böbürlenmek üzere gitmediklerini söyledi.

Nerede olursa olsun mazlum, mağdurların hak ve hukuklarını tesis etmek için yola çıktıklarını ifade eden Yavuz, bunda da çoğu zaman başarılı olduklarını kaydetti.

15 Temmuz'da din kisvesi altında toplumun kutsal değerlerini kullanarak, sinsi ve birçok kılıfa girerek Türkiye'de hasara yol açıldığını aktaran Yavuz, "Bunların açıkça istihbarat örgütlerince yapılandırıldığı, yönetildiği yoksa sümüklü bir papazın bu sistemi kurup yönetebilmesinin imkansız olduğunu bu meydanlardaki herkes bilir. Buradan ders çıkarmamız gerekiyor. 15 Temmuz günlerinin ve gecelerin unutturulmaması lazım çünkü unutturulan her şey tekrar eder. O yüzden milli birlik ve beraberliği pekiştirmeliyiz. 15 Temmuz hain işgal girişimini unutmamalıyız." diye konuştu.

Yavuz, 15 Temmuz'da Muş Valisiyken 2 kurmay albaya ulaşamadığını dile getirerek, "Beyefendiler telefonuma çıkmadı. Benim konağın kapısında çıktığımda neredeyse 15 bin kişi bizi korumak için gelmişti. Hayatım boyunca unutamayacağım, beni Muş'a bağlayan konulardan bir tanesi. Komutanlara ulaşamıyorsunuz ama kapınızda 15 bin Muşlu var. O gece söylediğim şey aynen şuydu; 'Sahip çıktığımız şey bağımsızlığımızdır, onurumuzdur, haysiyetimizdir, şerefimizdir, namusumuzdur, bayrağımızdır. Bunu herkes böyle bilsin.' İşgal hareketinin net tavrı budur. Bunlar bu ülkeye darbe girişimi için değil, aslında Türkiye'yi işgal etmek için gelmişlerdir." ifadesini kullandı.

"15 Temmuz'un gerçek kahraman halkımızdır"

15 Temmuz 2016'da Milli Savunma Bakanı olan AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da her darbenin ülkeye zarar verdiğini ancak hiçbir darbe teşebbüsünün 15 Temmuz ihaneti gibi olmadığını belirterek, tarihin en acı ve feci ihanet sayfalarından birisinin 15 Temmuz gecesi olduğunu söyledi.

Kendisinin o dönem Kocaeli'yi Bakanlar Kurulu'nda Milli Savunma Bakanı olarak temsil ettiğini ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"O geceyi Kocaeli'de yaşadım. Darbenin ilk anlarından itibaren Yahya Kaptan'daki bir evden sabaha kadar gözümüzü kırpmadan bu hain darbe teşebbüsünün bastırılması için mücadele ettik ama mücadelenin en önemli noktası, kırılma anı Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımızı sokağa davetinin arkasından oluk oluk sokaklara dökülen kahraman halkımız oldu. 15 Temmuz'un gerçek kahramanı halkımızdır. Bu kahramanlığın sembolleri de canıyla bu ihaneti püskürten aziz şehitlerimizdir. Kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat dileklerimizi tekrar iletiyoruz. O gece zor ve uzun bir geceydi. Halk sokağa döküldüğü andan itibaren zorluklar kolaylığa dönmeye başladı. Hainlerin morali bozuldu, vatan sevdalılar moral buldu."

Işık, o gece 02.30 sularında darbenin başarılı olamayacağının anlaşılmaya başladığını aktararak, şöyle konuştu:

"O zaman havaya göre hareket edenler başladılar 'darbeye karşıyız' demeye ama son bir hamle yapıp TBMM'yi dahi bombalama cürretini gösteren bu hainler, başarılı olamayacaklarını anlayınca kaçmaya çalıştılar. O anda tarihi karar verdik dedik ki 'Akıncı'nın pistleri bombalanacak. Hiçbir hain kaçamayacak.' Sayın Başbakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmelerden sonra pistlerin bombalanması sağlandı ve o hainler kaçamadan adalete teslim edildiler. Eğer bu darbe teşebbüsü başarılı olsaydı, Türkiye bir takım emperyalist güçlerin bölgedeki truva atı olacaktı ama sizler buna müsaade etmediniz, şehitlerimiz ve gazilerimiz buna müsaade etmedi. Bugün Türkiye bölgede kendi hak ve menfaatlerini en üst seviyede koruyan, bölgedeki mazlumlara umut olan, bölgenin barışı ve esenliği için gece gündüz mücadele eden ülke konumuna geldi. "

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise 15 Temmuz'da tarihin en büyük ihanetinin yaşandığını söyledi.

O gün bütün milletin tek yürek olarak vatan, millet ve bayrak nöbetine durduğunu ifade eden Büyükakın, bu nöbetin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ezilen coğrafyaları için de tutulduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Sancak koşusu sonrası sporcular, sancağı Vali Yavuz'a teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesince internet ortamında ramazanda başlatılan "Bir Yasin de Sen Oku Duaya Davet" çağrısı ile şehitler için 277 bin 81 Yasin-i Şerif ile ayrıca okunan hatimlerin duası İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından yapıldı.

Programda vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan izledi. Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından, "İstiklalden İstikbale Benim Sesim" sahne performansı sergilendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

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Kaynak: AA

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