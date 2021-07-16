15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Adapazarı ilçesi merkezindeki Demokrasi Meydanı'nda kurulan alanda geniş güvenlik önlemleri alındı, 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri acil durumlar için hazır bekletildi.

Alanda Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri, katılımcılara su, çay ve helva ikramında bulundu.

Program saatinden önce meydana gelmeye başlayan her yaştan insanlar, ellerinde Türk bayrakları ve bayrak motifli balonlarla kendileri için oturma alanlarında yerini aldı.

Mehteran marşlarıyla başlayan programda, darbe girişimi gecesini özetleyen slaytlar izletildi. Yabancı uyruklu katılımcıların da yer aldığı etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı dinletildi.

Protokol konuşmalarının ardından darbe girişimi gecesi yapılan kahramanlığı anlatan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerin de yer aldığı slayt gösterisi sunuldu.

Programın sonunda Kur'an-ı Kerim, kaside ve ilahiler okundu, girişim gecesi gazi olan vatandaşlar ile protokol fotoğraf çektirdi.

Saat 12.05'i gösterdiğinde darbe girişimi gecesinde olduğu gibi sela okundu.

Etkinliğe, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce başta olmak üzere askeri erkan, kaymakamlar, belediye başkanları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.