Üye Girişi
Hakkari 15 Temmuz için tek yürek - Son Dakika

Hakkari 15 Temmuz için tek yürek

16 Temmuz 2021 Cuma 02:39

Hakkari'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü için tek yürek oldu.

Hakkari'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü için tek yürek oldu.

Hakkari'de de Valilik binası önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sela ve Kur'an-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'la ilgili konuşmasının dinletildiği programda, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlanan sinevizyon gösterimi sunuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 15 Temmuz 2016'da milli irade, demokrasi, hukuk devleti ve halkın birliği hedef alındığını belirtti. Vali Akbıyık,"Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından devletin uçakları, tankları ve silahları ile milletin vatansız, bayraksız, devletsiz bırakma niyetiyle hain bir girişimde bulunuldu. Yapılan bu hain girişim, milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olmuştur. O gece, aziz milletimiz kendi silahını yine kendi milletine doğrultan ihanet içerisindeki bu hainlere karşı göğsünü siper ederek, tankların önüne çıkarak, ardında şanlı tarihine yakışır yeni kahramanlık destanları yazdırmak suretiyle onurlu bir direniş göstermiş. Milletimiz, bin yıl önce Malazgirt'te 'vatan' diye kabul ettiği bu coğrafyayı sadece yaşam alanı olarak görmediğini özellikle istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" dedi.

Atatürk Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Recep Ertugay da İstiklal Marşı'nın önemine değindi.

Konuşmaların ardından ilahi ve müzik dinletisi sunulan, şehitler için dua edilen programa sela okunması ile sona erdi.

Programa Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, kurum amirleri, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ

Hakkari 15 Temmuz için tek yürek
Hakkari 15 Temmuz için tek yürek
Hakkari 15 Temmuz için tek yürek
Hakkari 15 Temmuz için tek yürek
Hakkari 15 Temmuz için tek yürek
Hakkari 15 Temmuz için tek yürek
Hakkari 15 Temmuz için tek yürek
Hakkari 15 Temmuz için tek yürek
Hakkari 15 Temmuz için tek yürek

İstiklal Marşı, 15 Temmuz, Hakkari, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakkari 15 Temmuz için tek yürek - Son Dakika


Son Dakika

23:01 "Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü Özel harekat polisi kocasını tabancayla öldürdü, 22:33 Özel harekat polisi kocasını tabancayla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti 22:23 Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti
Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu açıkladı! 1 haftada 34 bin 933 vaka, 326 vefat 21:41 Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu açıkladı! 1 haftada 34 bin 933 vaka, 326 vefat 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı 21:07 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı 18:23 Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı
Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü 18:00 Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi 17:50 Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi

Son Dakika Haberleri
18:58 Şarkıcı Gülden'e eski eşinden tehdit! Yeni yayınlanan şarkısının altına yorum yaptı
18:44 Görevlinin parmağını ısırarak kopartan kadınlar konuştu: Telefon numaramızı vermeyince saldırdılar
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe gecesi F-16'larla hedef alınan Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim
18:23 Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı
18:22 Kenya'da 'Vampir' seri katil gündem oldu! Çocukları acımadan öldürüp, kanlarını emdi
17:36 Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı
17:30 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı
17:21 Lübnan siyasetinde sular durulmuyor! Hariri, hükümeti kurma görevinden istifa etti
17:12 Esad rejimi İdlib'e topçu saldırısı düzenledi: 9 ölü
16:52 Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir
Ünlü sunucu Serap Paköz, Fransız askısından sonraki yeni imajını paylaştı Ünlü sunucu Serap Paköz, Fransız askısından sonraki yeni imajını paylaştı         
00:11
Marmaris HDP binasına yapılan saldırının azmettiricisi yakalandı Marmaris HDP binasına yapılan saldırının azmettiricisi yakalandı         
22:34
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu         
22:28
Kedi severken aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti Kedi severken aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti         
22:14
Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 oldu Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 oldu         
21:14
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı         
18:39
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu         
17:58
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı         
16:59
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı         
15:43
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 02:51:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari 15 Temmuz için tek yürek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement