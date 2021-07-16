15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında Programlar Düzenlendi. - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında Programlar Düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında Programlar Düzenlendi.
Son Güncelleme: 16.07.2021 03:17

Düzenlenen programa; Sayın Valimiz Mehmet Makas, Hanımefendi Elif Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 3.

Düzenlenen programa; Sayın Valimiz Mehmet Makas, Hanımefendi Elif Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Özdemir Şan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

251 şehidimiz için Türk bayrakları ile 2 bin 500 metre koşan sporcularımız, koşunun sonunda ellerinde taşıdıkları Türk Bayrağını Valimiz Sayın Mehmet Makas'a teslim ettiler. Sporcuları bu anlamlı koşularından dolayı tebrik eden Sayın Valimiz, günün anısına sporculara birer sertifika verdi.

Daha sonra Erzincan Ziya Gökalp İlkokulu öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'mızın 10 kıtası okundu.

Kur'an-ı Kerim okunup, duaların edilmesi ile devam eden program; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi, alana kurulan dev ekranda izlendikten sonra, Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları okundu.

Protokol konuşmaları ile devam eden programda; sırasıyla Erzincan Sivil Toplum Platformu Başkanı Nebi Gül, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptılar.

Son olarak kürsüye gelen Sayın Valimiz Mehmet Makas, "15 Temmuz Demokrasi Zaferimizin 5. Yıldönümünde, günlerce demokrasi nöbetlerinin tutulduğu meydandan tüm Erzincanlıları selamlayarak başladığı konuşmasında, Malazgirt'le başlayan var olma mücadelemizin, bağımsızlığımızın mührü olan 15 Temmuz Destanı, Aziz Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki azminin ve inancının abidesi olduğunu belirtti.

Konuşmasını sürdüren Sayın Valimiz, "Mefküre sahibi gençlerimizin rüzgarını kalıcı bir ruha çeviren 15 Temmuz Destanı'nı çocuklarımıza, gençlerimize anlatacağız. Milletimizin emeğine, ürettiğine, iman ettiğine tahakküm kurmak isteyenlere karşı birlik ve beraberlik içinde kader birliği yaparak kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta; Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Aziz Milletimizin kazandığı Demokrasi Zaferinde vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve vatanımız, milletimiz ve bayrağımız uğruna bugüne kadar canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi; Ayrıca; 15 Temmuz gecesi şehit düşen Erzincanlı Şehitlerimiz, Mete Sertbaş şehidimizi, Burak Cantürk şehidimizi, Recep Gündüz şehitlerimizi, Hüseyin Güntekin şehidimizi, rahmetle, kahraman gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, bu alana teşrif ederek 15 Temmuz'u unutmayan, unutturmayan siz değerli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Erzincan Belediyesi Mehteran ekibinin gösterisi ile devam eden program söyleşi ve kahramanlık türkülerinin seslendirilmesinin ardından; meydanda ve tüm camilerde saatlerin 00: 13'ü gösterdiği sırada salaların okunması ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Sadece Haberler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında Programlar Düzenlendi. - Son Dakika


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