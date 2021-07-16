15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Bayburt Şehitliği'nde Tören Düzenlendi - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Bayburt Şehitliği'nde Tören Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Bayburt Şehitliği\'nde Tören Düzenlendi
Son Güncelleme: 16.07.2021 03:15

15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt Şehitliği'nde tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı İsmail Yılmaz ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, şehitler için Kur'an- Kerim okunup dua edilmesiyle devam etti. Törene katılanlar daha sonra şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Sadece Haberler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Bayburt Şehitliği'nde Tören Düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Bayburt Şehitliği'nde Tören Düzenlendi - Son Dakika
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