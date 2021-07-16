15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - Son Dakika

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
Son Güncelleme: 16.07.2021 03:16

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, sırası ile Kur-an Tilaveti, Şehitlerimiz için dua edilmesi, 15 Temmuz darbe girişimini sırasında şehit olan kahramanlarımızın isimlerinin okunması, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı'nın konuşması, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşmasının dinlenmesi şeklinde devam etti.

Düzenlenen programa İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, Parti İl Başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre

15 Temmuz, AK Parti, Milli, Rize, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - Son Dakika


Son Dakika
00:36 İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı
23:44 Gabon'daki darbenin kilit ismi geçiş hükümetinin lideri oldu
23:20 Milyonlarca memurun gözü bugün yapılacak toplantıda
22:10 ABD'de 82 yaşındaki senatör Mitch McConnell, konuşurken bir anda donakaldı
22:06 Marmaray'da bir yolcu, yanındaki kadının zorla başörtüsünü çıkarmaya kalktı
21:19 Mansur Yavaş, yeniden adaylığa göz kırptı: 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum
21:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asıl büyük kutlamayı 29 Ekim'de yapacağız
20:58 İşte Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı
20:16 Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir hayatını kaybetti
20:12 Son Dakika! Çalışma Bakanı Işıkhan: Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2023 05:27:35. #1.11#
SON DAKİKA: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement