15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Burdur Cumhuriyet Meydanı

Programa katılan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Burdur'da yaşayan kız kardeşi Elif Serin

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay

Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın konuşması

Bayrak sallayan vatandaşlar

Mehter Marşı - Burdur

Burdur Valiliğince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programına vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla geldi. Programda, şehitler için Kuran okunarak, dua edildi.

Vali Ali Arslantaş, konuşmasında, 15 Temmuz'un aziz milletin darbecilerin alçak işgal planlarına karşı birlik içinde "Türkiye Geçilmez" diyerek darbeyi önlediği, tarihe altın harflerle yazılmış destansı direnişin adı olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un devlete canı pahasına sahip çıkışın eşi, benzeri görülmemiş bir örneği olduğunu vurgulayan Arslantaş, "Kahraman milletimiz, 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşarak, ülkemizin dört bir yanında dirayet ve kararlılıkla bu hain yapıya ve kalkışmaya geçit vermemiştir." ifadesini kullandı.

Programa, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Burdur'da yaşayan kız kardeşi Elif Serin, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay'ın eşi Gülsüm, oğlu Niyazi Altay ile kent protokolü katıldı.

Anma programı mehter takımının gösterisiyle devam etti.