15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin 6. Yılı nedeni ile Erdemli Belediyesi Dr. Devlet Bahçeli Meydanında etkinlik düzenlendi.

Saygıduruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı kerim tilavet edildi. Etinliği katılan Mersin Vali Yardımcısı ve Kaymakam Vekili Mustafa Atsız, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Müftüsü Dr. Hayri Erenay ile siyasi parti temsilcileri günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Vali Yardımcısı Atsız yaptığı konuşmada, ailelerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini belirtti. FETÖ terör örgütünün önce gencecik çocuklarımızın beyinlerini yıkadığını kaydeden Atsız, "Bunların tuzaklarına düşmemek için çocuklarımıza sahip çıkmalıyız" dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da konuşmasında 15 Temmuz gecesinde FETÖ terör örgütü bu vatanın kolay elde edilemeyeceğini gördüğünü belirtti.

Etkinlikte Erdemli Belediyesi kadın Mehteran Takımı "Ölürüm Türkiyem" türküsü ile türkülerden oluşan konser sundu. Etkinlikte şiirler okundu.