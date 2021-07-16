15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Malatya Valiliğinin koordinesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" kapsamında Öğretmenevi'nden, 15 Temmuz Millet Meydanı'na kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej düzenlendi.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar dua etti.

Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada 15 Temmuz 2016'da, ülkeye ve millete kast eden hain darbe girişimine karşı milletin büyük bir destan yazarak kazandığı Demokrasi Zaferi'nin 5'inci yıl dönümünü idrak ettiklerini bildirdi.

Türk milletinin asırlardır bağımsızlığını ve hürriyetini esaret altına almak isteyen sömürgeci güçler ve onların işbirlikçilerinin kurduğu şer ittifakının her türlü oyununa karşı verdiği var oluş mücadelesinde her daim yüz akıyla çıktığını belirten Baruş, şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz, tarihi boyunca, vatanına ve mukaddes değerlerine kast eden düşmanlarla cansiperane bir anlayışla mücadele etmiş, iman ve cesareti sayesinde her türlü imkansızlığın üstesinden gelmeyi başarmıştır. 15 Temmuz 2016'da ülkemiz, bağımsızlığını yok ederek milli iradeyi zorbalıkla vesayet altına almak isteyen alçak bir darbe girişimi ile karşılaştı. Düşman güçlere karşı milletimizin ülkesini savunması ve bölücü terörle mücadele etmesi için ellerine teslim edilen silahları, alçakça kendi insanına doğrultmaktan çekinmeyen hainlerin canice gerçekleştirdiği bu melun saldırı, cesaretini ve yiğitliğini ecdadından miras alan aziz milletimizin eşsiz direnişi ile bertaraf edildi."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da selamlama konuşması yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı marşlar, gençler ise şiirler seslendirdi, müzisyen Ahmet Şafak konser verdi.

Programa, 2. Ordu Komutanı Orgenaral Metin Gürak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Enver Han, sivil toplum kuruşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Hekimhan ilçesinde de 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında mehteran takımı eşliğinde halk yürüyüşü yapıldı.