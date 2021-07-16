15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları - Son Dakika

MUŞ - Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli programlar düzenledi.

Duaların edilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti

Öğrencilerin müzik dinletisi ve mehteran takımı

Sancağın Vali Gündüzöz'e teslim edilmesi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

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