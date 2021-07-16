15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Batman'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlik program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Turgut Erhan dua etti.

Duanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması sinevizyondan izlendi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, programda yaptığı konuşmada, 251 vatan evladının 15 Temmuz gecesi canını vatan için feda ettiğini hatırlatarak 15 Temmuz ruhunun iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.

Tam 100 yıl önce Çanakkale'de hangi ruh varsa 15 Temmuz'da da aynı bu ruh olduğunu vurgulayan Şahin, "Nasıl 100 yıl önce Çanakkale geçilmez diyen Yahya çavuşlar kendilerini tarihe verdiyseler 251 vatan evladı da Türkiye geçilmez diyerek 15 Temmuz'da kendini tarihe verdi. Hani o Yahya Çavuş var ya. İşte Yahya çavuş ve 60 şehit yoldaşı bir tümen askeri 10 saat tuttular Çanakkale'de ve hepsi Allah'ı arzu ettiler. 251 vatan evladı 15 Temmuz gecesi nasıl Allah'ı arzu ettiyse ve akşama kavuştuysa işte aynı ruhla bunu yaptılar." dedi.

Etkinlikte mehter takımı gösteri sunarken program müzik dinletisinin ardından son buldu.

Sason ilçesinde de Cumhuriyet Meydanında etkinlik düzenlendi.