15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçe mezarlığındaki şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi ve Yunus Paşa Camisi'nde mevlit okutulmasıyla başlayan program kapsamında, Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Meydanı'nda Anadolu Ajansı muhabirlerinin 15 Temmuz fotoğrafları sergilendi.

Aynı meydanda devam eden programda konuşan Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, 15 Temmuz gecesi, ülkeyi, milleti, demokrasiyi, cumhuriyeti ve aydınlık geleceği yok etmek isteyen vatan hainlerinin harekete geçtiğini, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak darbe girişiminde bulunduklarını anımsattı.

Milletin, bu darbe girişimini sokakları ve meydanları doldurarak ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattığını vurgulayan Hacıismailoğlu, "15 Temmuz gecesi millet eğilmedi Türkiye yenilmedi. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor sağlıklı uzun ömürler diliyorum, şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, Rabbi'm milletimizi böldürmesin ay yıldızlı şanlı mübarek bayrağımızı indirtmesin, ezanlarımızı dindirtmesin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizi ilelebet yaşatsın." şeklinde konuştu.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da Türk halkının milli iradeye sahip çıkmaya devam ettiğini söyledi.

Çok zor bir gece yaşandığına işaret eden Pilavcı, "Bu hainlerin bir tane dertleri vardı. Dünya mazlumlarının tek dayanağı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de karıştırmak, yıkmak ve dağıtmaktı ama bilmiyorlar ki bu dava dualı bir dava. Ne diyor Mehmet Akif Ersoy, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmayı nasip etmesin.' İşte bunu unutuyorlar. Dün bize darbe girişimiyle kalkışmayla onu bize yapanlar bugün siyasi olarak yapmaya çalışıyorlar. Birileri farkında olmadan onları destekliyorlar. 'Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin, kim olduğu hiç önemli değil.' diyorlar. Allah devletimize zeval vermesin, hiçbir zaman dualarımızı eksik etmeyelim." diye konuştu.

Pilavcı şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı ömürler diledi.

Programda, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Karadaş, İlçe Emniyet Amiri Berke Yasin Biber, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Pilavcı, MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.