15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız ve İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak'ın da katıldığı 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşüne çok sayıda AK Partili genç katıldı.

Kocatepe Camisi'nde kılınan akşam namazının ardından AK Parti Ankara İl Başkanlığı önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda sona erdi.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan gençler, yürüyüş sırasında sık sık tekbir getirdi.

Teşkilat mensupları, yürüyüşün ardından sabah namazı vaktine kadar demokrasi nöbetine katıldı.