15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

14.07.2022 15:16
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe kalkışmasının, Türkiye'nin yakın tarihte yaşadığı en hain, en ahlaksız girişim olduğunu belirtti.

Milletin Meclisini bombalayacak kadar ileri giden hainlerin, Türkiye tarihinde kara bir leke olarak yerini aldığını ifade eden Aksal, 15 Temmuz'da ülkeminin dört bir yanında milyonlarca kahramanın oraya çıkarak bu ülkenin geleceğine damga vurduğunu kaydetti.

Türk milletinin hain darbecilere karşı cesaretleriyle vatanına siper olduklarının altını çizen Aksal, şunları kaydetti:

"Dünyada eşi görülmemiş, kendi Meclisini bombalayacak kadar gözünü hırs bürümüş bu terör örgütünün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla milli birlik ve beraberliğine canı pahasına sahip çıkan milletimiz derdest etmiştir. Hayatının baharında hayallerine koşması gerekirken tanklara koşan gençlerimizden, elinde bastonuyla vatanına siper olan büyüklerimize, kadın erkek, büyük küçük demeden verilen 'vatan' mücadelesi asla unutulmayacaktır.

Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz. Bu hain girişim karşısında tüm ülkede olduğu gibi Edirne'de hemşerilerimin göstermiş olduğu cesaret ve terör örgütlerine karşı bu birlik beraberlik ruhu için, vatan nöbeti ile dünyaya gösterdikleri bu vakur duruş için gururla tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. O gece darbecilere direnmek için sokaklara, meydanlara koşan ve hainlerin kurşunlarıyla bombalarıyla hayatını kaybeden 251 şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum."

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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
Kaynak: AA

Demokrasi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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