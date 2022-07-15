15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

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Bingöl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Karşıya Mahallesi'ndeki Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından şehitler için dua edildi.

Ardından, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve protokol üyeleri şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Ekinci ve beraberindekiler daha sonra Yenişehir Mahallesi Sanat Sokağı'nda 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yaşandığı geceyi yansıtan fotoğraf ve resim sergisini gezdi.

Programlara, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Necdet Durak, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal ve 15 Temmuz gazisi Onur Asutay da katıldı.