15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15.07.2022 12:03
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi.

Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi.

Kırklareli Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kuzulu köyünde oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na çam ağacı fidanı dikildi.

Vali Birol Ekici, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edildiğini söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da varlığına, istikbaline ve demokrasisine darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper ettiğini ifade eden Ekici, Türk milletinin, hiçbir dönemde esaret altında yaşamamış kutsal bildiği vatan topraklarını canı ve kanı uğruna koruduğunu belirtti.

Fidanların 15 Temmuz'da şehitleri temsilen dikildiğini aktaran Ekici, hatıra ormanının oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

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