Ardından Vali Karadeniz ve beraberindekiler, şehitliğe karanfil bıraktı, daha sonra Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.