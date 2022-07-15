İzmir ve çevre illerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri törenlerle başladı.
Manisa
Manisa'da Garnizon Şehitliği'nde tören yapıldı.
Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan ile protokol üyeleri katıldı.
Hatuniye Camisi İmam Hatibi Hayrettin Çoban'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu törende, İl Müftüsü Mustafa Soykök dua etti.
Ardından Vali Karadeniz ve beraberindekiler, şehitliğe karanfil bıraktı, daha sonra Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.
Fatih Sergi Salonu'nda AA'nın fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni de ziyaret eden protokol üyeleri, "Türkiye Aşkına" konulu söyleşiye katıldı.
Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika