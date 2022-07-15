Türkmenistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkmenistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

15.07.2022 12:37

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendiTürkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Büyükelçilik Müsteşarı ve geçici maslahatgüzarı Gülşah Cumurcu, büyükelçilik çalışanları ve basın...

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Büyükelçilik Müsteşarı ve geçici maslahatgüzarı Gülşah Cumurcu, büyükelçilik çalışanları ve basın mensupları katıldı.

Etkinlik, 15 Temmuz şehitlerinin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan Cumurcu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Türk milletinin direnişini hatırlamak, aziz şehitleri anmak ve yüce Türk milletine şükranlarını sunmak üzere toplandıklarını söyledi.

Cumurcu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kendi iradesi üzerinde egemen bir güç tanımayan milletimizin, devletimizi ve demokratik düzenimizi hedef alan terör odaklarına karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı liderliğinde kazandığı bir büyük zafer olarak tarihimize geçti." dedi.

Yakın tarihin bu en büyük ihanetine karşı verilen mücadelenin, Türk milletinin dirayeti ve kahramanlığı sayesinde dünyaya örnek bir demokrasi dersine dönüştüğünü ifade eden Cumurcu, "Bu kahramanlık destanını yazan 251 şehidimizin ve yaralanan binlerce gazimizin ise acısı halen taze." diye konuştu.

Yurt içindeki yapılanması çözülen FETÖ'nün bu süreçte yurt dışında yuvalanmaya ağırlık verdiğini ifade eden, Cumurcu, "Bu nedenle de yurt dışındaki FETÖ yapıları ile mücadele önceliğimiz oldu. Birçok ülkede bu mücadele devam ederken, FETÖ'nün gerçek doğasını zamanında fark edip örgüte ait tüm okulları kapatan ve o günden bugüne mücadelemize destek olan kardeş Türkmenistan'a müteşekkiriz. Bu uzun soluklu mücadelemizde bundan sonra da Türkmenistan'ın, Türkiye'deki kardeşleri ile birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edeceğine yürekten inanıyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Etkinlik, fotoğraf sergisi ve Türk lezzetlerinin ikramı ile sona erdi.

YORUMLAR
500
JOHANNESBURG - Güney Afrika'da 15 Temmuz şehitleri anıldı JOHANNESBURG - Güney Afrika'da 15 Temmuz şehitleri anıldı Son dakika! 15 Temmuz Şehitleri Aydın'da anıldı Son dakika! 15 Temmuz Şehitleri Aydın'da anıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:55 Galatasaray'ın Haris Seferovic harekatı başarısız oldu! Boşnak futbolcu sağlıktan geçemedi
16:43 "Kontrollü darbe girişimi" sloganının sahibi Kılıçdaroğlu adını paylaşmadan FETÖ'yü lanetledi! İktidarla hesaplaşmak istiyor
16:26 Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom!
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:39 Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 17:23:17. #1.11#
SON DAKİKA: Türkmenistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement