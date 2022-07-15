Türkmenistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Büyükelçilik Müsteşarı ve geçici maslahatgüzarı Gülşah Cumurcu, büyükelçilik çalışanları ve basın mensupları katıldı.

Etkinlik, 15 Temmuz şehitlerinin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan Cumurcu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Türk milletinin direnişini hatırlamak, aziz şehitleri anmak ve yüce Türk milletine şükranlarını sunmak üzere toplandıklarını söyledi.

Cumurcu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kendi iradesi üzerinde egemen bir güç tanımayan milletimizin, devletimizi ve demokratik düzenimizi hedef alan terör odaklarına karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı liderliğinde kazandığı bir büyük zafer olarak tarihimize geçti." dedi.

Yakın tarihin bu en büyük ihanetine karşı verilen mücadelenin, Türk milletinin dirayeti ve kahramanlığı sayesinde dünyaya örnek bir demokrasi dersine dönüştüğünü ifade eden Cumurcu, "Bu kahramanlık destanını yazan 251 şehidimizin ve yaralanan binlerce gazimizin ise acısı halen taze." diye konuştu.

Yurt içindeki yapılanması çözülen FETÖ'nün bu süreçte yurt dışında yuvalanmaya ağırlık verdiğini ifade eden, Cumurcu, "Bu nedenle de yurt dışındaki FETÖ yapıları ile mücadele önceliğimiz oldu. Birçok ülkede bu mücadele devam ederken, FETÖ'nün gerçek doğasını zamanında fark edip örgüte ait tüm okulları kapatan ve o günden bugüne mücadelemize destek olan kardeş Türkmenistan'a müteşekkiriz. Bu uzun soluklu mücadelemizde bundan sonra da Türkmenistan'ın, Türkiye'deki kardeşleri ile birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edeceğine yürekten inanıyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Etkinlik, fotoğraf sergisi ve Türk lezzetlerinin ikramı ile sona erdi.