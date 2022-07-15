İç Anadolu'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Yozgat , Kayseri , Sivas , Niğde , Kırşehir , Nevşehir ve Kırıkkale 'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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