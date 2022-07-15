ROMA – İtalya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği - Son Dakika
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ROMA – İtalya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği

15.07.2022 14:34
ROMA – İtalya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük'ün ev sahipliğinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Davulcu ve davetliler katıldı.

15 Temmuz şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Gücük, FETÖ tarafından icra edilen ancak toplumumun her kesiminden vatandaşın mücadelesiyle akim bırakılan darbe girişiminin 6. yılında o gün şehit düşenlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün devlete yönelik yarattığı büyük tehdidi ortaya koyduğunu belirten Gücük, "Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk halkına aittir. Halkımızın liderleriyle bütünleşen kararlı ve fedakar duruşu, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nın tüm cephelerinde olduğu gibi kendisini demokrasimizin savunmasında da bu vesileyle göstermiştir." ifadesini kullandı.

Gücük, FETÖ ile yurt içinde ve dışında mücadelenin Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak "Yurt içinde öncelikle 15 Temmuz sorumlularının, hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde adalet önünde hesap vermeleri sağlanmış, FETÖ'nün devlet kurumları içerisindeki örgütsel yapılanması deşifre edilmiş, mensupları hakkında idari ve adli süreçler başlatılmış ve örgütün 'paralel devlet yapılanması' çökertilmiştir." diye konuştu.

FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği için tüm ülkeler için tehdit teşkil ettiğini belirten Gücük, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda 'yeni nesil bir terör örgütü' olarak nitelendirilebilecek FETÖ'nün kendisini lanse etmeye çalıştığı gibi eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket olmadığı, siyasi ve ekonomik emelleri bulunan karanlık ve sinsi bir örgüt olduğu uluslararası planda yavaş yavaş da olsa anlaşılmaya başlanmıştır. FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik mücadelemiz uzun soluklu olarak kararlılıkla sürdürülecektir. Ülkemiz, FETÖ'nün yanı sıra PKK/PYD/ YPG, DHKP-C, DEAŞ da dahil olmak üzere terörün tüm form ve biçimlerine yönelik mücadelesine devam etmektedir. Bu, vatandaşlarımıza, terör kurbanlarına ve gelecek nesillere yönelik borcumuz ve görevimizdir."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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