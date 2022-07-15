15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Program, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin , İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, Belediye Başkanı Mehmet Tutal , AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gazilerin katılımlarıyla Akyol Mezarlığında bulunan şehitlik ziyaretiyle başladı.

Seydişehir 'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi.

Kaynak: AA

Seydişehir, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

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