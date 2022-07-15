15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15.07.2022 14:56
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt'un kabrinde yakınlarınca Kur'an-ı Kerim okunması Malatya Valisi Hulusi Şahin ile şehidin babası Hasan Bozkurt'un sohbeti Törene katılanlar Kur'an-ı Kerim tilaveti Şehidin ailesince katılımcılara reyhan şerbeti hazırlanıp dağıtılması İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde...

15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt'un kabrinde yakınlarınca Kur'an-ı Kerim okunması

Malatya Valisi Hulusi Şahin ile şehidin babası Hasan Bozkurt'un sohbeti

Törene katılanlar

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Şehidin ailesince katılımcılara reyhan şerbeti hazırlanıp dağıtılması

İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı resim sergisinin açılışı

Malatya Valisi Hulusi Şahin'in konuşması - Malatya

Malatya'daki tören 15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt'un kabri başında yapıldı.

Törene Bozkurt'un ailesi ve yakınları ile Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Zafer Uğur ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte Vali Şahin ve Başkan Gürkan, şehit Bozkurt'un kabrini suladı, dua etti, ailesi ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı resim sergisinin açılışı yapıldı.

Vali Şahin, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, yüce İslam dininin gölgesine gizlenip devletin çeşitli kademelerine sızarak yıllarca Türk insanının imkan ve değerlerini istismar eden bir grup eli kanlı terör örgütü mensubunun, vatan, istiklal ve istikbali yabancı güçlerin vesayeti altına almak amacıyla gerçekleştirdiği menfur bir saldırı olduğunu belirtti.

Türk milletinin şerefli ve vakur duruşu sayesinde ihanet çetesinin hezimete uğradığını, kanlı darbe girişiminin bastırıldığını kaydeden Şahin, "Vatanımıza, sınırlarımıza, milli irademize veya bağımsızlığımıza göz diken düşmanlar, onların uzantıları olan şebekeler ya da örgütler iyi bilmelidir ki 15 Temmuz diriliş ruhu milletimizin bedenini asla terk etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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