15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15.07.2022 16:36
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Karapınar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi.

Karapınar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Sultan Selim Camisi'nde Kuran'ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar yapıldı.

Daha sonra Cumhuriyet İlkokulu önünde başlayan bisiklet turu, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Kitap Kafe'de 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sinevizyon gösterimi yapıldı.

Etkinlik sonunda ilçedeki şehitlik ziyaret edilerek, dua edildi.

Programa, Kaymakam Oğuz Cem Murat, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Sönmez, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramiz Kanık, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Naim Çağlar Diri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri şehit ve gazi aileleri katıldı.

YORUMLAR
500
Vali Şıldak'tan Şehit Aileleri ve Gazilere yemek Vali Şıldak'tan Şehit Aileleri ve Gazilere yemek Kula ve Demirci'de 15 Temmuz nedeniyle etkinlik düzenlendi Kula ve Demirci'de 15 Temmuz nedeniyle etkinlik düzenlendi
Kaynak: AA

Karapınar, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:26 Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom!
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:39 Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
14:02 Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 16:42:38. #1.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement