15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15.07.2022 23:19

Milli İrade Meydanı Vatandaşlardan detay Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın konuşması AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın konuşması Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un konuşması Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi Kocaeli Valisi Yavuz'a sancak teslim edilmesi...

Milli İrade Meydanı

Vatandaşlardan detay

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın konuşması

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın konuşması

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un konuşması

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi

Kocaeli Valisi Yavuz'a sancak teslim edilmesi Kocaeli'de Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi, sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, 15 Temmuz'un ender rastlanan sinsi, darbe ve işgal girişimi olarak Türk tarihine geçtiğini belirterek, "Dersler çıkardığımız, büyük acılar çektiğimiz önemli gündeyiz. O gece ben Muş Valisi'ydim, bu alçaklar vali konağını bile vurmaya niyetlenmiş alçak insanlardır. Bu çetenin mensupları hiçbir zaman pişman olmamışlardır çünkü bunlar mankurtlaştırılmış hainlerdir. Sahipleri izin verirse ancak konuşurlar."

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da darbe girişimine teşebbüs edenlerin 15 Temmuz gecesi gereken cevabı aldığını dile getirdi.

15 Temmuz ruhunun yeniden meydanlarda yaşandığını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Bu millet o gün tankların karşısında selam duranları da alkış tutanları da unutmayacak. Bu millet o tankların karşısında sırtından çıkardığı atleti kullananı da göğsünü siper edenleri de unutmayacak." diye konuştu.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, İlyas Şeker, Sami Çakır ve Cemil Yaman, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan alandakilere izletildi. Daha sonra milli sporcular tarafından Vali Yavuz'a sancak teslimi yapıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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