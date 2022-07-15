15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15.07.2022 23:37

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Sahil dolgu alanda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 Cuma günü kendilerini askeri üniforma ile kamufle eden FETÖ/PDY terör örgütüne mensup bir grup terörist tarafından Türk milletinin milli iradesine karşı bir darbe teşebbüsünde bulunulduğunu söyledi.

Yıldırım, hain yapının darbe teşebbüsü ile Türkiye Cumhuriyetini savunmasız bırakarak terör örgütlerinin ve dış güçlerin eline teslim etmeyi amaçladığını ifade ederek, "Milletimizin üzerine kurşun yağdıran FETÖ/PDY örgütüne mensup hain çetenin devlet kurumları üzerine bomba yağdırması, halkımızın kullandığı yolları, köprüleri kapatması sonucu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan canlı yayına bağlanarak milletimizi meydanlara, havalimanlarına çağırdı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla cumhur ile başkanın bütünleştiğini dile getireren Yıldırım, "Vatandaşlarımız dillerinde dua, yüreğinde iman, ellerinde bayraklarla meydanlara, havalimanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına akın etti. Rotası milli iradeyi çalmak olan hain tankların önüne geçerek milli iradeye, demokrasimize ve cumhuriyetimizin faziletlerine sahip çıktı. Gece boyunca canla başla mücadele eden Türk Polisi ve askeri halkında yanında olmasıyla darbecilere geçit vermedi. 'Mevzu vatansa gerisi teferruattır.' sözü içine işlemiş olan Milletimiz, istiklalini, istikbalini hainlerin eline bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "15 Temmuz Sancak Koşusuna" katılan sporcular sancağı Vali Yıldırım'a teslim etti.

Programın sonunda Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı üyeleri tarafından tasavvuf müziği dinletisi ve mehter takımının gösterisi sunuldu.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri SARAÇHANE'DE 15 TEMMUZ ANMA PROGRAMI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR SARAÇHANE'DE 15 TEMMUZ ANMA PROGRAMI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
Kaynak: AA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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