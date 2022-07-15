15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kanada'da etkinlikler düzenlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Kanada'da anma etkinlikleri düzenlendi.

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğunda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine, Başkonsolos Sinem Mingan'ın yanı sıra Eğitim Ataşesi Ali Kaban, Din Hizmetleri Ataşesi Cihan Yalçınkaya, Kültür Ataşesi Selçuk Erincik, Ticaret Ataşesi Ahmet Karışman, Yunus Emre Enstitüsü Kanada Temsilcisi Bülent Uçpunar ve Türk toplumuna ait dernek ve vakıfların yöneticileri katıldı.

İstiklal Marşı ve şehitler için saygı duruşu ile başlayan törende konuşan Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Mingan, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tarihte bir eşi olmayan destan yazdığını söyledi.

Mingan, "15 Temmuz gecesi yaşananları her daim hatırımızda tutmalı ve milli birlik bilincini gelecek nesillere aktarmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan videoların gösterimi yapılan tören, Toronto Din Hizmetleri Ataşesi Cihan Yalçınkaya'nın, tüm şehitler için yaptığı duayla sona erdi.

Kanada'daki bir başka etkinlik ise Toronto'daki Mevlana Mescidi'nde gerçekleştirildi. Cuma namazı öncesi şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, ardından Toronto Din Hizmetleri Ataşesi Cihan Yalçınkaya, 15 Temmuz'a giden süreçte FETÖ'nün, dini duyguları ve kavramları nasıl kullandığına ilişkin vaaz verdi.

Vaazının ardından 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatan ve devlet için can veren tüm şehitlere dua eden Yalçınkaya, cemaate FETÖ ve onun gibi gruplara prim vermemeleri tavsiyesinde bulundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Montreal Yunus Camisi'nde de etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Montreal Başkonsolosu Sencer Yöndem, Türk toplumu üyeleri ve farklı ülkelerden Müslümanlar katıldı.

Etkinlik sonunda katılımcılara helva dağıtılırken, bunun Türk geleneğindeki anlamı da farklı ülkelerden gelen Müslümanlara Fransızca olarak anlatıldı.

Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosluğu'nda da bir tören düzenlendi. Türk toplumu üyeleri ve konsolosluk çalışanlarının katıldığı törende, şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.