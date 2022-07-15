15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15.07.2022 23:55

Debboy mevkisinden Atatürk Meydanı'na yapılan demokrasi ve milli birlik yürüyüşü Atatürk Meydanı'nda devam eden etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti Vali Enver Ünlü'nün konuşması GİRESUN - Giresun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Debboy mevkisinden Atatürk Meydanı'na yapılan demokrasi ve milli birlik yürüyüşü

Atatürk Meydanı'nda devam eden etkinlik

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Vali Enver Ünlü'nün konuşması GİRESUN - Giresun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Giresun'da düzenlenen program Debboy mevkisinden Atatürk Meydanı'na yapılan demokrasi ve milli birlik yürüyüşü ile başladı.

Burada devam eden programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Mehteran gösterisinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Giresun Valisi Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, Allah'ın izni ve daha sonra milletin dirayetiyle 15 Temmuz gecesinde hainlerine göz açtırılmadığını söyledi.

İradesinin üstünde hiçbir güç tanımayan Türk milletinin devletinin yanında yer alarak tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir mücadele örneği gösterip demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını vurgulayan Ünlü, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla kendisinden gasbedilen savaş uçaklarına, tanklara, helikopterlere, silahlara güvenen korkakların yüzüne atılan birer tokat olup, meydanları hınca hınç doldurmuş ve namusuna, bağımsızlığına, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aziz Milletimizin verdiği bu mücadele; vesayeti yeniden kurmak isteyenlerin hevesini kursağında bırakmış, milli bilince sahip bir milleti, hiçbir gücün durduramayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bugünden sonra bize düşen ise bunu unutmamak ve unutturmamaktır."

Konuşmanın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenler ödülleri verildi.

Programda 15 Temmuz şehidi İsmail Kefal Belgeseli, 15 Temmuz kısa filmi ve Geceden Şafağa 15 Temmuz Belgeseli gösterimi yapıldı.

Programa Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
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Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
Kaynak: AA

Demokrasi, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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