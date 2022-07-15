15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15.07.2022 23:58

Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla akşam namazına müteakip Hacı Cümbüş Camisi'nde şehitler için mevlit okundu.

Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla akşam namazına müteakip Hacı Cümbüş Camisi'nde şehitler için mevlit okundu.

Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla mehteran eşliğinde Hacı Cümbüş Camisi önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşte, öğrenciler Türk bayrağını açtı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, meydandaki 15 Temmuz şehitleri fotoğraflarının ve öz geçmişlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlikte, Kuranı Kerim okundu, dua edildi.

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Sancak Koşusuna katılan gençler bayrağı Kilis Valisi Recep Soytürk'e takdim etti.

Etkinlikte, öğrenciler 15 Temmuz konulu şiirler seslendirdi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, burada yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminin üzerinde 6 yıl geçtiğini belirtti.

Darbeye aziz milletin darbe yaptığını dile getiren Soytürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşların meydanlara inerek uçaklara meydan okuduğunu, canını vererek darbeyi engellediğini kaydetti.

Birlik olunca her şeyin üstesinden gelebileceğini aktaran Soytürk, o gecenin demokrasi tarihinin en parlak gecesi olduğunu ifade etti.

Etkinliğe, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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