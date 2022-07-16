15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

16.07.2022 00:23

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'a sporcuların bayrak vermesi Kortej yürüyüşü Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un konuşması KARAMAN - Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'a sporcuların bayrak vermesi

Kortej yürüyüşü

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un konuşması KARAMAN - Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Aktekke Camisi'nde cuma namazından önce tüm şehitler için mevlit okundu.

Daha sonra Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz temalı resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Etkinliklerin akşamki kısmında ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularınca Karaman Şehitliğinden yürüyüşle getirilen Türk bayrağı Vali Tuncay Akkoyun'a teslim edildi. Vali Akkoyun, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Birinci İstasyon Caddesi'nde meşaleler eşliğinde başlayan Milli Birlik Yürüyüşü Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millete Sesleniş" konuşması vatandaşlar tarafından izlendi.

Meydanda vatandaşlara hitap eden Vali Akkoyun, 6 yıl önce bu gece yaşananları bir kez daha hatırlamak, şehitlerimizi yad etmek ve gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir arada olduğumuzu söyledi.

15 Temmuz'un, milletimizin istiklaline, istikbaline canı pahasına sahip çıkarak, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlara karşı tarihi bir ders verdiği gün olduğunu ifade eden Akkoyun, "15 Temmuz, hakkın batıla, sadakatin ihanete, mertliğin namertliğe galip gelmesinin adıdır. 15 Temmuz, bayrağımıza, vatanımıza, milli iradeye ve demokrasiye gönül verenlerin zaferdir. 15 Temmuz, milli mücadele zincirinin en son halkasıdır." diye konuştu.

Milletçe vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, devletimize sahip çıktıkça; hiçbir şer odağının kirli ellerini milletimizin istiklal ve istikbaline uzatamayacağını belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

"Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü; birliğimizi, şu içinde bulunduğumuz beraberliğimizi, kardeşliğimizi Allah'ın izniyle asla bozamayacaktır. 15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız ve aynı zamanda ihtiyat ve teyakkuzu da elden bırakmayacağız.15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde, bir kez daha, elde bayrak, dillerde tekbir, kalplerde sonsuz iman ile tanklara göğsünü siper eden, üstün cesaret ve kahramanlık örneği gösteren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin ve her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkemizi muhafaza etsin."

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Kaynak: AA

Demokrasi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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