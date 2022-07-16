15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

16.07.2022 00:25

Mehter takımı ve Türk bayrakları eşliğinde Milli Birlik Yürüyüşü Tören alanı ve törene katılan vatandaşlar Törene katılan protokol üyeleri Vali Abdullah Ayaz'ın konuşması Çankırı Belediye Başkan Vekili İsmail Kadri Onat'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabının izlenmesi...

Mehter takımı ve Türk bayrakları eşliğinde Milli Birlik Yürüyüşü

Tören alanı ve törene katılan vatandaşlar

Törene katılan protokol üyeleri

Vali Abdullah Ayaz'ın konuşması

Çankırı Belediye Başkan Vekili İsmail Kadri Onat'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabının izlenmesi ÇANKIRI - Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.

Dedeler Köprüsü mevkisinden başlayan yürüyüşe katılanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluğu Mehter Takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Vali Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz ihanetinin altıncı senesinin idrak edildiğini söyledi.

15 Temmuz'da yaşanan ihanetin boyutu, ihanete giden süreç ve sonuçlarının tüm canlılığıyla hafızalarda olduğunu belirten Ayaz, "Bizlere düşen de bir her zaman dediğimiz gibi 15 Temmuz'u unutmadık ve unutturmayacağız. İkincisi de gelecek nesillere, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza her daim hatırlatarak, geçmiş geleceğin el feneridir şiarıyla geçmişten alınacak dersle gelecekte bu tür ihanetlere meydan verilmemesi, tedbirli olunması, uyanık olunması uğruna elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Çankırı Belediye Başkan Vekili İsmail Kadri Onat da şehitlere rahmet, gazilere de nice güzel günler diledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitabı dinlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımının dinletisinin ardından şiirler okundu, şehitler için dua edildi.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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