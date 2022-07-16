15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi

16.07.2022 00:38

Artvin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Artvin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Artvin Garnizon Şehitliği'ndeki programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Yılmaz Doruk ve protokol üyeleri, ziyaret ettikleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Doruk, burada şeref defterine, "Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin, hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun ve demokrasi zaferinin altıncı yıl dönümünde yüreklerimizdeki Türkiye aşkıyla meydanları doldurarak milli iradeye, demokrasiye ve vatana sahip çıkmanın gururunu birlikte yaşıyoruz." ifadelerini yazdı.

Garnizon Şehitliğindeki programın ardından, cuma namazı öncesinde Yeni Mahalle Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

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