Vali Doruk, burada şeref defterine, " Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin, hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun ve demokrasi zaferinin altıncı yıl dönümünde yüreklerimizdeki Türkiye aşkıyla meydanları doldurarak milli iradeye, demokrasiye ve vatana sahip çıkmanın gururunu birlikte yaşıyoruz." ifadelerini yazdı.

Artvin 'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaynak: AA

Demokrasi, Artvin, Güncel, Son Dakika

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