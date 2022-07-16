15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

16.07.2022 01:00

Karabük Kent Meydanına yürüyen katılımcılar (Dron) Bando eşliğinde yürüyen vatandaşlar Bayraklarla tören alanına gelen katılımcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının sinevizyondan izletilmesi Akşam namazının eda edilmesi Halk konseri Sema gösterisi KARABÜK - Karabük'te, 15 Temmuz Demokrasi...

Karabük Kent Meydanına yürüyen katılımcılar (Dron)

Bando eşliğinde yürüyen vatandaşlar

Bayraklarla tören alanına gelen katılımcılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının sinevizyondan izletilmesi

Akşam namazının eda edilmesi

Halk konseri

Sema gösterisi KARABÜK - Karabük'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Karabük Valiliğince düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" kapsamında istasyonda buluşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla bando ekibi eşliğinde Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Vatandaşlar ayrıca burada akşam ve yatsı namazı kıldı.

Vali Fuat Gürel, yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini anımsatarak, "Bugün Karabük'ümüzde olduğu gibi cennet vatanımızın bütün şehirlerinde meydanları bir kez daha doldurarak hem o geceyi hem de o gecede yaşananları, yaşatmak için canını verenleri, canından can verenleri anmak, anlamak ve anlatmak için bir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü daha birlik ve dirlik içinde idrak etmenin onur ve gururunu, mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Belediye Başkanı Rafet Vergili de konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının sinevizyondan izletildiği programda, kahramanlık türküleri söylendi, sahne etkinlikleri yapıldı.

Şirinevler Mahallesi'nden başlayan sancak koşusu Kent Meydanı'nda sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, getirdikleri sancağı Vali Gürel'e takdim etti.

Karabük Merkez Muhtarlar Derneği de şehitlerin ruhuna helva ikramında bulundu.

Etkinliklere, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan ile İstanbul'da şehit düşen Barış Efe'nin yakınları, sivil toplum örgütü üyeleri, gaziler ve şehit yakınlarıyla ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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İzmir, 15 Temmuz'da tek yürek oldu İzmir, 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Kaynak: AA

Demokrasi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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