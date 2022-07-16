15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

16.07.2022 02:11

Kars'ta vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz gecesi tankların kuşattığı eski İl Emniyet Müdürlüğü önündeki etkinlik alanında toplandı.

Kars'ta vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz gecesi tankların kuşattığı eski İl Emniyet Müdürlüğü önündeki etkinlik alanında toplandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Türk tarihinin, bütün dünyaya karşı onurunu, namusunu ve bağımsızlığını, kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz destanlarla dolu olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde olduğu gibi Kars'ta da vatandaşların tanklara karşı kendilerini siper ettiğini anlatan Öksüz, "Vatan topraklarımıza göz diken ve işgale kalkışan yedi düvele, bu toprakların sahipsiz olmadığını her zaman gösteren aziz milletimiz, hain paralel devlet yapılanması olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz 2016 tarihindeki milli birlik ve kardeşliğimize kasteden saldırısı karşısında çelikten gövdesini siper etmiştir." dedi.

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Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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