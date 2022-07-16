15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

16.07.2022 02:31

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, etkinliğin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı'na kadar Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde yürüdü.

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, etkinliğin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı'na kadar Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde yürüdü.

Meydanda devam eden etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Çakmak, şehit ve gaziler için dua etti.

Mehter konserinin ardından kürsüye gelen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz'da ülkenin bağımsızlığı için bir destan yazıldığını belirterek, "Siz ki, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısına kulak vererek çıplak ellerinizle tankları durduran, ölüm saçan silahlara yalın ayak meydan okuyan, canından aziz bildiği vatanı uğruna kendini siper eden yiğitlersiniz. Sizler, o gece yurdumuza alçakları uğratmayarak, kutsal topraklarımıza göz dikenlere, bayrağa el sürmeye yeltenen hain FETÖ'cü alçaklara haddini bildiren vatan aşığı, bayrak sevdalısı, Türk milletisiniz." diye konuştu.

15 Temmuz'da Türk milletinin kendi vergileriyle alınmış uçakların, tankların, helikopterlerin namlusunun millete çevrildiğini anımsatan Vali Yılmaz, "Ama onlar bir şeyi bilmiyor. Bu yüce Türk milleti, Çanakkale'de coştu, Kurtuluş Savaşı'nda coştu. Yine kendine iş düşünce 15 Temmuz'da coştu ve o coşkun akan duygu ve vatan sevgisi karşısında ne yapacaklarını bile anlayamadan, bu yüce devlet, bu büyük devlet onlara hak ettiği cevabı en güzel şekilde verdi." ifadelerini kullandı.

Program, şiir ve müzik dinletisi ile sona erdi.

YORUMLAR
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Kayseri'de 15 Temmuz coşkusu Kayseri'de 15 Temmuz coşkusu Kayıp 3 kardeş güven timlerince bulundu Kayıp 3 kardeş güven timlerince bulundu
Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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