Vali Mustafa Koç , yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da vatanı ve milleti yok etmek isteyen FETÖ'nün Türk tarihinin en büyük ihanetlerinden birisini sahnelemeye çalıştığını ancak Türk milletinin ihaneti engellediğini söyledi.

Niğde 'de Derbent kavşağından Valilik önüne kadar yürüyüş ve fener alayı düzenlendi, off-road araçlarıyla geçiş yapıldı, Niğde Belediyesi Mehter Takımı konser verdi.

Kaynak: AA

Derbent, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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