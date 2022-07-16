15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

16.07.2022 02:38

Niğde'de Derbent kavşağından Valilik önüne kadar yürüyüş ve fener alayı düzenlendi, off-road araçlarıyla geçiş yapıldı, Niğde Belediyesi Mehter Takımı konser verdi.

Niğde'de Derbent kavşağından Valilik önüne kadar yürüyüş ve fener alayı düzenlendi, off-road araçlarıyla geçiş yapıldı, Niğde Belediyesi Mehter Takımı konser verdi.

Valilik bahçesinde devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Mustafa Koç, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da vatanı ve milleti yok etmek isteyen FETÖ'nün Türk tarihinin en büyük ihanetlerinden birisini sahnelemeye çalıştığını ancak Türk milletinin ihaneti engellediğini söyledi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar, 15 Temmuz belgeseli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını izledi.

AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir de konuşma yaptı.

Daha sonra 15 Temmuz'a özel konser verildi.

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Kaynak: AA

Derbent, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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