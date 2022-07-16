15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2) - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2)

16.07.2022 02:50

Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Niğde ve Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Niğde ve Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Sivas'ta Tren Garı önünde başlayan yürüyüş, Atatürk Kongre Müzesi önünde sona erdi. İl protokolü ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla yürüyüşe eşlik etti.

Atatürk Kongresi Müzesi bahçesinde devam eden programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali Şimşek, yaptığı konuşmada, Türk milletinin, 15 Temmuz'da sonsuza kadar unutulmayacak, torunlarına miras olarak gururla bırakacağı bir demokrasi destanı yazdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının ekranlardan izlenmesinin ardından Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, kahramanlık türküleri seslendirdi.

Şarkışla

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve diğer ilçe protokolü Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde resim sergisi açılışı yaptı.

Garnizon Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı, şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Cumhuriyet Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2) - Son Dakika

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