15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

16.07.2022 03:02

Ağrı'da Valilik önünde düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ağrı'da Valilik önünde düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesinde dirayetli duruş gösterip kendi canını hiçe sayarak demokrasi ilkesinden taviz vermeyip cesaretle İstanbul'a döndüğünü hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, halkına sığınışı ve halkının vatanına, milletine, bayrağına ve Cumhurbaşkanına sahip çıkışının dünya tarihine geçtiğini aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin evlatlarından öyle mankurtlar yetiştirdiler ki görevlerine başlarken korumak için yemin ettikleri Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladılar. Buradaki güvenlikle bağlantılı işi olan herkes bu yapıyı korumak için yemin ederek görevine başlar. Bu bizim namusumuz ve şerefimizdir. Bu bayrak bizim şerefimizdir. Bizim Anadolu'nun insanlarından öyle mankurtlar yetiştirdiler, kendi meslektaşlarını, silah arkadaşlarını, geçmişte belki beraber terörle mücadele ettikleri özel harekattaki arkadaşların üzerine binlerce kiloluk bombalar attılar. Onlarcasını aynı yerde şehit ettiler."

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise FETÖ ile PKK'nın aynı amaca hizmet ettiğini anlattı.

Programa, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Osman Varol, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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