15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

16.07.2022 03:13

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerin okunduğu programda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz gecesinin 6 yıl önce bu milletin geleceğine ve milletin iradesine karşı yapılan hain darbe girişimine karşı aziz milletin kahramanlık destanı yazdığı gün olduğunu söyledi.

Türk tarihinin, milletin bütün dünyaya karşı onurunu, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz destanlarla dolu olduğunu hatırlatan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz tarihi ise tankın, topun, uçağın, modern silahların millet iradesi karşısında hiç bir şey ifade etmediği, milletimizin tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi topyekun vatan ve bayrak aşkıyla dolu sineleriyle mücadele ettiği çok önemli bir tarihtir. Büyük Türk milleti alçakça ve haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz'da olduğu gibi daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahiptir."

Program, İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen Tasavvuf Musikisi Konseri ile sona erdi.

YORUMLAR
500
Son dakika... KAMERİYEDE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA Son dakika... KAMERİYEDE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA Kameriyede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2) Kameriyede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Kaynak: AA

Hürriyet, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 03:43:25. #1.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement