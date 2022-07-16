15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

16.07.2022 03:38

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması Sinevizyon gösterimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'a ilişkin konuşması dinletilmesi Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın konuşması Müzik ve ilahi dinletisi Dua okunması ve çorba ikramında bulunulması HAKKARİ -...

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması

Sinevizyon gösterimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'a ilişkin konuşması dinletilmesi

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın konuşması

Müzik ve ilahi dinletisi

Dua okunması ve çorba ikramında bulunulması HAKKARİ - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, bunun neticesinde de büyük başarılar elde aktardı.

Devlet ve millet olarak varlıklarına yönelen tehditler ve saldırılar karşısında gereğini yaptıklarını dile getiren Akbıyık, "Asla başaramayacakları gün gibi aşikar olduğu halde terör örgütlerinin ısrarla üzerimize saldırılmasının gerisindeki amaçlarını ve destekçilerini tabii ki biliyoruz. 15 Temmuz, Türkiye'yi bölme ve iç savaş çıkarma hevesindeki dış güçlerin, FETÖ'cülerin, darbecilerin millet duvarına çarptığı tarihtir." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen sancak koşusunun ardından sporcuların taşıdığı bayrak Akbıyık'a takdim edildi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'a ilişkin konuşması dinletildi.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı program, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun dua etmesi ve çorba ikramıyla son buldu.

Programa, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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