15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler

Etkinlikler kapsamında yapılan demokrasi yürüyüşü

Etkinler kapsamında Valilik meydanında düzenlenen programdan detaylar

Mehteran takımı konseri

Şehitler için Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi

Elazığ Valisi Ömer Toraman'ın konuşması ELAZIĞ - Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Elazığ'da düzenlenen etkinlikler kapsamında İzzet Paşa Camisi önünde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde Gazi Caddesi'nden Valilik meydanına kadar "Demokrasi Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından devam eden etkinliklerde mehteran takımı konser verdi, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Çaydaçıra kavşağında başlayıp tören alanında son bulan sancak koşusu kapsamında sporcular, elden ele taşıdıkları sancağı Vali Ömer Toraman'a teslim etti.

Etkinliklerde ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajının yer aldığı video izlendi.