15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

16.07.2022 04:24

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bayraklar eşliğinde yürüyüş Etkinline katılan vatandaşlar ve protokol üyeleri Ellerinde Türk Bayraklı çocuklar ve vatandaşlar Şırnak Valisi Osman Bilgin'in konuşması Etkinlik kapsamında ilahı konseri Asker kostümü ile...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bayraklar eşliğinde yürüyüş

Etkinline katılan vatandaşlar ve protokol üyeleri

Ellerinde Türk Bayraklı çocuklar ve vatandaşlar

Şırnak Valisi Osman Bilgin'in konuşması

Etkinlik kapsamında ilahı konseri

Asker kostümü ile etkinliğe katılan çocuk

Sırtında bayrak ile havuz başında duran çocuklar ŞIRNAK- Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Şırnak'ta düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşların katılımıyla Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte ilahiler seslendirildi, şiirler okundu, çeşitli gösteriler yapıldı.

Vali Osman Bilgin, yaptığı konuşmada, bin yıldır bu topraklarda yaşayan halkın farklı dönemlerde çeşitli zorluklar yaşadığını ve 1960'tan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar çeşitli darbe ve darbe girişimlerinin olduğunu söyledi.

Kentte yaşanan 2015 çukur ve barikat olaylarında FETÖ ve emperyalist güçlerin parmağının olduğuna işaret eden Bilgin, "İçimizdeki hainler, teröristlerle iş birliği yapıp halkımızın huzurunu, sükunetini ve güvenliğini bozarak sizleri huzursuz etmişlerdir. Bu devlet o kadar güçlü bir devlettir ki en kısa sürede sizlerin zararlarını karşılayarak gördüğünüz konutları, şehirleşmeyi ve altyapıyı yaparak vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa sürede gidermiştir." şeklinde konuştu.

"Bizler bulunduğumuz bu topraklarda ancak bir olursak, 'biz' olursak, hep birlikte Türkiye olursak başarırız." diyen Vali Bilgin, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da millet iradesini ortaya koyarak nasıl bir birliktelik göstermiş ve bu birliktelikle ülkemizin yarınlarını, istiklalini ve istikbalini sağlam bir şekilde tutmuşsa ve yine aynı şekilde halkımız bunu asla ve asla unutmayarak yarınlara bu duygu ve düşüncelerle her daim iradesiyle kendi geleceğini ancak ve ancak seçimlerle belirleyecektir."

Programa Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, kamu ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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