15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

16.07.2022 04:41
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Bitlis Valiliğince Ticaret Merkezi önünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bitlis Valiliğince Ticaret Merkezi önünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim ve şiirlerin okunmasının ardından ilahiler seslendirildi, yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Türk bayraklarıyla programa katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının dinletilmesinden sonra milli sporcuların taşıdığı sancak Vali Oktay Çağatay'a teslim edildi.

Programda konuşan Çağatay, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kurşunları ve bombaları altında son nefeslerini veren şehitlere rahmet, gazilere de sağlık ve sıhhat diledi.

Menfur terör eylemini bir kez daha şiddetle ve nefretle kınadığını belirten Çağatay, "Hain darbe girişimiyle vatan ve milletimizin birlik ve bütünlüğün parçalanması amaçlanmış, demokrasimiz ve milli irademiz ortadan kaldırılmaya çalışılmış ve demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Bu menfur kalkışma girişimi milletimiz, demokrasimiz ve istikbalimiz nezdinde en üst seviyede lanetlenmiştir." diye konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, bu millete, memlekete, yurda bayrağa ve ezana yapılan en büyük ihanet olduğunu ve ikinci bir emsalinin bulunmadığını ifade etti.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da "Savunma sanayisi, eğitim, sağlık gibi her alanda büyüyen bir Türkiye'yi, e-muhtıra ve olaylarla durdurmak istediler. 17-25 Aralık'tan sonra ülkenin ne kadar güçlendiğini de gördüler ve altın vuruş yapmak istediler. Bu altın vuruş tarihi de 15 Temmuz'dur." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Deniz İnan, Başsavcı Vekili Sinan Şaşkan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Müftü Mehmet Faysal Geylani, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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