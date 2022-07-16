15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

16.07.2022 10:48
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe meydanında düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz gecesi yaşananlar ile ilgili sinevizyon izlendi.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık ve Kaymakam Mesut Coşkun, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından 15 Temmuz ile ilgili şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı video mesaj ve sinevizyon gösteri ile devam eden programda İhsangazi Müftülüğü iİahi Gurubu ve yerel sanatçı Mete Tafracı da sahne aldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İhsangazi Merkez Camisi'nden okunan sela ile son buldu.

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Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği (2) Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği (2) Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği (2) Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

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