15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (2) - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (2)

Anma töreninden detaylar Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın konuşması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Anma töreninden detaylar

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Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın konuşması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bitlis Ulu Cami Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, Dideban Dağı'nda meşaleler eşliğinde dev Türk bayrağı açılarak 15 Temmuz şehitlerini andı.

Ardından düzenlenen sancak koşusuyla sporcular sancağı Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a teslim etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yaptığı konuşmada, milletin göz bebeği, tarihi şanlı kahramanlıklarla dolu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine yuvalanmış FETÖ/PDY mensubu asker kılıklı bir grup tarafından ülkede gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin yıl dönümünde şiddetle ve nefretle kınadığını ifade etti.

Fethullahçı Terör Örgütünce gerçekleştirilen hain darbe girişimi, ülkenin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedefleyen, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak tescillendiğini vurgulayan Çağatay, şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbe girişimi, Türk tarihi boyunca milletine yapılmış en büyük ihanettir. Şehitlik makamı bizim tarihimizde atalarımızın vatan, din ve namus uğruna canını feda etme fedakarlığını gösteren önemli bir kavramdır. Hayatımızı rahatça sürdürmemizi 15 Temmuz demokrasi şehitlerine, gazilerine ve kahramanlarına borçluyuz. 15 Temmuzu unutmayacağız ve unutturmayacağız, daha da önemlisi bundan sonrasında bu ve benzeri girişimlere asla taviz vermeyeceğiz. FETÖ ile mücadelemiz her alanda ve sonuna kadar ısrarla sürecektir."

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 02:56 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (2) - Son Dakika
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