15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (2) - KARS - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (2) - KARS

Vatandaşlardan detay Etkinlikten detay Vali Türker Öksüz'ün konuşması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü KARS (AA) Kars'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkan vatandaşlar şehitleri andı, camilerden selalar okundu.

Vatandaşlardan detay

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Etkinlikten detay

Vali Türker Öksüz'ün konuşması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

KARS (AA) Kars'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkan vatandaşlar şehitleri andı, camilerden selalar okundu.

Kars'ta vatandaşlar, yağmura rağmen ellerinde Türk bayraklarıyla sosyal mesafe kuralına uyarak meydanları doldurdu.

Hükümet Konağı önündeki etkinlik alanına vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ateşleri ölçülerek alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından, Kur'anı Kerim okundu. Kahramanlık şiirlerinin de okunduğu etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan sağanak nedeniyle ıslanan 3 yaşındaki Aysima Gümüş'ü şemsiyenin altına alarak bir süre ilgilendi.

Vali Türker Öksüz, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da tarihinin en kritik günlerinden birini yaşayan ülkenin, tarihte eşine az rastlanır bir ihanet neticesinde kanlı bir darbe girişimine maruz kaldığını söyledi.

Tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da vatandaşların sokaklara, meydanlara çıkıp fedakarca mücadele ettiğini anlatan Öksüz, şöyle konuştu:

"Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da yedi düvele meydan okuyan ruhun, yüz yıl sonra aynı heyecanla, aynı kararlılıkla 15 Temmuz akşamında saatler içinde ortaya çıkması, bu milletin ne kadar yüksek ferasetli ve vatan sevgisiyle dolu olduğunu bir kez daha göstermiştir.15 Temmuz gecesinde herkes şunu iyice gördü ki şehitlerin kanıyla sulanan bu topraklarda, binlerce yıllardır bir arada yaşayan bu milletin büyük fedakarlıklarla bu seviyeye getirdiği Türkiye Cumhuriyeti, içeriden veya dışarıdan yapılacak saldırılara pabuç bırakacak bir ülke değildir."

Programa, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde de düzenlenen 15 Temmuz şehitlerini anma etkinliklerine birçok vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 02:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (2) - KARS - Son Dakika
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