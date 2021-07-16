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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü Altındağ'da coşkuyla kutlandı. - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü Altındağ'da coşkuyla kutlandı.

16 Temmuz 2021 Cuma 02:42
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü Altındağ'da coşkuyla kutlandı., System.String[]

Altındağ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Altındağ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin besinci yıl dönümünde, bir takım tören düzenlendi. Törende şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri yer alırken Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve Ankara Milletvekilleri katıldı. Törende Gazilere plaketler verilirken, İhlas Medya Temsilcisi Batuhan Yaşar'a 'Milli İrade Şahlanışı' basın ödülüne layık görüldü.

Törende konuşan TÜGŞAV başkanı Lokman Aylar birlik ve beraberlik mesajı verirken"15 Temmuz bu milletin tarihin altın sayfalarına kazıdığı destansı bir direniş, bir milletin yeniden dirilişinin tarihidir. Din kisvesine bürünmüş cemaat ordusundan uzak FETÖ'cü hainlerin ülkemizi iç savaşa sürükleyerek, devletimizi emperyalist güçlerin işgaline hazırlamak için attıkları son adımdır. Bu son adımda 252 canımız şehadete ererek, 2bin 700'e yakın insanımız gazi olmuştur. Şehitlik ve Gazilik Allah'ın makamıdır. Bedir'de olan iman İstanbul'un fethinde ola ruh, Çanakkale'de olan inanç ve 15 Temmuz'un ferasetiyle büyük Türk milleti şehitlik ve gaziliğin vücut bulmuş halidir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz milli varlığımızın gölgeleri, istiklalimizin yenilmez güçleridir" ifadelerini kullandı.

Sözlerine şehitleri anarak başlayan Balcı, "Kahraman gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum. Kahraman gazilerimiz ve şehit ailelerimiz ile kol kola beraberiz. Bundan daha büyük bir mutluluk tarif edilemez. Rabbim birlik ve beraberliğini daim eylesin Biz öyle bir milletin mensuplarıyız ki 1071'de Sultan Alparslan bize bu toprakları vatan kıldıktan beri bu topraklarda her zaman bir kahraman çıkmıştır. Malazgirt'ten bu güne 1299'da Osman Gazi, 1453'de Sultan Fatih sonra Sultan Süleyman 2-3 kıtada nam saldı. Ama bu topraklarda egemenliğimiz hep baki kaldı. 1923'te Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyetimizi ilan etti. ve 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemizin birliğine kast eden hain FETÖ kalkışmasına onun önderliğinde millet olarak hep birlikte dimdik durduk" şeklinde konuştu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise konuşmasında, "15 Temmuz gecesi elbette ki darbenin önlenmesinde milletimizin inançlı ve kararlı duruşu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet teşkilatımızın vatansever askerleri ve komutanları yine vatansever bir duruş ortaya koydular. Ama elbette ki devleti yöneten Cumhurbaşkanımızın irade ortaya koyması, milletimizin irfanı ve feraseti, savcılarımızın o gece süratli bir şekilde harekete geçmesiyle bu darbe girişimini önledik. Tabi ki duamız ve dileğimiz bir daha ülkemizin ve milletimizin bu tür hain kalkışmalarla karşı karşıya kalmamasıdır" diye konuştu. - ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Altındağ, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü Altındağ'da coşkuyla kutlandı. - Son Dakika


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